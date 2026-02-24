La polizia incontra gli studenti del Principe Umberto | focus su droghe e rischi del fentanyl

La polizia ha incontrato gli studenti del Principe Umberto per affrontare il tema delle droghe, con particolare attenzione al fentanyl, una sostanza molto pericolosa. La causa è la crescente diffusione di questa droga tra i giovani, che mette a rischio la loro salute e la loro sicurezza. Durante l'incontro, gli agenti hanno spiegato i pericoli e le conseguenze legali legate all'uso e allo spaccio. La discussione si è focalizzata anche sui segnali di allarme e le misure di prevenzione.

Sulla scorta di quanto registrato negli Stati Uniti sono stati illustrati i rischi devastanti per la salute connessi al consumo delle sostanze stupefacenti in generale Un nuovo incontro si è svolto nei giorni scorsi presso l'istituto Principe Umberto di Savoia di Catania. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza Borgo Ognina, dell'ufficio sanitario provinciale della questura e del gabinetto regionale polizia scientifica "Sicilia Orientale" hanno incontrato gli studenti per un focus specifico sulle dipendenze da droga, con particolare attenzione al nuovo oppioide fentanyl. Ai ragazzi è stata fornita una panoramica complessiva sul fenomeno, con esempi concreti e con un linguaggio semplice e coinvolgente in modo da creare una "lezione" dinamica, incentrata sull'interazione e sul confronto.