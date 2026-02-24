La politica italiana e la guerra in Ucraina quattro anni dopo

Il 22 marzo del 2022, quasi un mese dopo l'inizio dell'invasione russa ai danni dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky tenne un discorso in videocollegamento al parlamento italiano. Lo fece con un intervento assai più cauto di quelli fatti al Parlamento Europeo, al Congresso statunitense, al Bundestag tedesco o alla Knesset israeliana nei giorni precedenti. L'ambasciatore ucraino a Roma spiegò la cosa dicendo che «sapevamo a chi parlavamo»: «il parlamento italiano è stato fino a poco tempo fa, forse fino a pochi minuti prima dell'invasione, a maggioranza filorussa». Se oggi, quattro anni dopo l'inizio della guerra, si provasse a tracciare un perimetro dei partiti dichiaratamente filoucraini alla Camera e al Senato, difficilmente si avrebbe una solida maggioranza.