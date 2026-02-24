La polemica sugli insegnanti sui social

L'intervista all'autore del canale “La fisica che ci piace” ha acceso un vivace dibattito sulla linea tra insegnamento e contenuti sui social. La causa è una sua affermazione su come i professori usano le piattaforme digitali. Molti studenti e insegnanti hanno reagito, discutendo sulle responsabilità e i limiti nel condividere le proprie conoscenze online. La questione resta aperta e continua a dividere opinioni sulla funzione educativa dei social network.

Un’intervista all’autore del canale “La fisica che ci piace” ha sollevato un acceso dibattito sui confini tra la didattica e la creazione di contenuti online Una recente intervista al divulgatore e professore di fisica Vincenzo Schettini, autore di un profilo social molto seguito, “La fisica che ci piace”, ha sollevato una polemica molto animata sulla compatibilità e sui confini tra la professione di insegnante di scuola e la produzione di contenuti per i social. È un dibattito in corso da tempo, e uno degli aspetti più controversi è la pratica degli insegnanti di sfruttare il proprio ruolo istituzionale, i propri alunni e i tempi o gli spazi destinati alla didattica per produrre contenuti per i social e accrescere la popolarità dei propri account. 🔗 Leggi su Ilpost.it

