la poesia dentro la vita delle persone mariangela gualtieri indica la via

Mariangela Gualtieri ha deciso di coinvolgere i cittadini in un progetto dedicato alla poesia, motivata dal desiderio di portare le parole nel quotidiano. La poetessa organizza incontri e letture pubbliche in diversi quartieri, con l’obiettivo di far emergere le emozioni e i ricordi nascosti tra le strade. La sua iniziativa mira a creare un ponte tra arte e vita, rendendo la poesia accessibile a tutti. La prima tappa si svolgerà nel centro storico.

"Una poeta in città" è il suggestivo titolo di un progetto che ha per protagonista la poetessa e drammaturga Mariangela Gualtieri. Fondatrice insieme a Luca Ronconi del Teatro Valdoca, sarà a Pesaro in questi giorni. Oggi l’incontro con i ragazzi de L’Imprevisto, domani i laboratori coi bambini della Elementari Giansanti e gli anziani ospiti di Casa Roverella. Giovedì, dalle ore 19 alle ore 21, la Sala della Repubblica del Teatro Rossini ospita L’arte di dire la poesia da lei stessa condotto. L’incontro (gratuito) con prenotazione fino ad esaurimento posti. Mariangela Gualtieri come è nata l’idea di "Una poeta in città"? "Il progetto è nato parlando con Gilberto Santini di Amat: cercavamo un modo più incisivo di portare la poesia in città, dedicando un tempo disteso a questa impresa e cercando di arrivare anche a chi non va a teatro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mariangela Gualtieri e Nino Migliori premiati in RegioneNella sala della Regione, Mariangela Gualtieri e Nino Migliori sono stati premiati ieri per il loro contributo alla cultura italiana; il riconoscimento arriva dopo anni di lavoro e impegno nel campo della poesia e della fotografia.

