La perizia | Lesioni sul viso non causate dalla caduta

La perizia indica che le lesioni sul volto di David Rossi derivano da una pressione esercitata da altri, non dalla caduta dalla finestra. La causa delle ferite sarebbe legata a una forza applicata sul viso e sulla testa, mentre Rossi si trovava vicino alla finestra. Il rapporto esclude che le ferite siano compatibili con un incidente accidentale e suggerisce l’intervento di terze parti. La questione resta aperta e suscita molte domande sulla dinamica dei fatti.

Le lesioni al volto di David Rossi non sarebbero riconducibili alla caduta dalla finestra ma sarebbero invece compatibili con una pressione del viso e della testa esercitata da terze persone contro contro la sbarra di sicurezza o il telaio in legno della finestra. È quanto emerge dalla perizia del medico legale Robbi Manghi e del tenente del Ris Adolfo Gregori, consulenti tecnici della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Rossi, il capo comunicazione di Mps deceduto il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena. Della perizia si è parlato in una nuova audizione della Commissione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Caso David Rossi, la nuova perizia esclude il suicidio: «Lesioni al volto non riconducibili alla caduta». L’ipotesi della lotta prima della morteUna perizia recente smentisce l’ipotesi del suicidio nel caso di David Rossi, il dirigente di Monte dei Paschi di Siena morto nel 2013.

Perizia su lesioni David Rossi,è gialloUna perizia rivela che le ferite al volto di David Rossi derivano da una pressione esercitata da altre persone, non da una caduta.

