La Penna altro che stangata dopo il rosso a Kalulu! Può rientrare subito! L’idea di Rocchi per l’arbitro

La Penna, coinvolto in un episodio dopo il rosso a Kalulu, può tornare in campo già in occasione della prossima partita. La decisione dipende dall’interpretazione di Rocchi sulla gestione degli episodi di gioco e sulle contestazioni degli allenatori. La possibilità di un rientro immediato si basa sulla revisione delle valutazioni arbitrali e sulle linee guida adottate. La situazione rimane sotto osservazione, lasciando aperta ogni eventualità.

La Penna a sorpresa, può rientrare subito dopo il rosso a Kalulu: Rocchi sta pensando di… Rocchi sta valutando di far rientrare subito la Penna a sorpresa dopo il cartellino rosso mostrato a Kalulu.

Espulsione di Kalulu, La Penna a rischio stop: Rocchi deluso Federico La Penna rischia di fermarsi dopo aver diretto una serata difficile al Meazza, dove ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu.

L'arbitro La Penna denuncia gli hater, 'minacciato di morte' Una raffica di pesanti insulti e minacce di morte. L'arbitro Federico La Penna finisce nel mirino degli hater dopo il match Inter-Juve. Centinaia di messaggi postati su diverse pagine social in cui il

Inter-Juventus: La Penna non può uscire di casa, perché Rocchi ha proprio scelto lui, i precedenti L'arbitro romano Federico La Penna ha sporto denuncia dopo le minacce subite, chi è l'avvocato che ha mandato in tilt il derby d'Italia e come mai la scelta era caduta su di lui

Dopo Inter-Juve, succede di tutto Spalletti nel tunnel si avvicina a La Penna e lo..