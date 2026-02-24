Rocchi sta valutando di far rientrare subito la Penna a sorpresa dopo il cartellino rosso mostrato a Kalulu. La decisione nasce dalla richiesta del club di rivedere l’intervento dell’arbitro, che ha mostrato il rosso in modo rapido e deciso. Il designatore analizza attentamente le immagini e le circostanze dell’incidente. La scelta potrebbe influire sulla prossima partita, mentre le discussioni intorno alla decisione sono ancora aperte.

La Penna a sorpresa, può rientrare subito dopo il rosso a Kalulu: Rocchi sta pensando di. Ultime sulla possibile decisione del designatore. Potrebbe esserci un’inaspettata svolta nel caso Federico La Penna. L’arbitro della sezione di Roma 1, finito nel ciclone dopo il clamoroso errore in Inter-Juventus — il celebre “tuffo” di Bastoni costato l’espulsione a Kalulu lo scorso San Valentino — sembra vicino al rientro in campo. Non si tratterà di un ritorno immediato nel massimo campionato, ma di un reinserimento graduale a partire dalla Serie B. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’obiettivo del designatore è quello di non “abbandonare” il fischietto romano, permettendogli di rimettersi subito in sella dopo la fragorosa caduta e le pesantissime minacce ricevute da lui e dalla sua famiglia nelle ore successive al match di San Siro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, Rocchi sul rosso a Kalulu “Siamo vicini a La Penna”Gianluca Rocchi ha commentato il cartellino rosso mostrato a Kalulu durante la partita della Juventus, spiegando che c’è stato un errore e che si sta cercando di capire cosa sia successo.

Rosso a Kalulu, Rocchi: “La Penna ha sbagliato, ma simulazione evidente. Cercano di fregarci”Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, ha accusato l’arbitro La Penna di aver commesso un errore nel mostrare il cartellino rosso a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus.

Inter-Juventus, La Penna designazione a sorpresa? 5 nomi per Napoli-RomaGli arbitri italiani sono nell'occhio del ciclone dopo le ultime discusse decisioni sia in Serie A che in Coppa Italia. Il prossimo turno sarà importantissimo in chiave scudetto e qualificazione Champ ... msn.com

Nuovo turno di Serie A, La Penna fermato: non arbitrerà dopo Inter-JuventusNessuna sorpresa dopo la pubblicazione dei direttori di gara scelti per la prossima giornata di Serie A: dopo il caos del Derby d'Italia non ci sarà il fischietto La Penna. msn.com

