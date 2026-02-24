La musica di Bad Bunny in un post di Melania Trump | la scelta controversa fa esplodere i social

Melania Trump ha condiviso un post con la musica di Bad Bunny, suscitando reazioni intense online. La scelta musicale ha diviso il pubblico, alcuni apprezzano l’originalità, altri criticano l’incoerenza con il suo ruolo pubblico. La pubblicazione ha ricevuto migliaia di commenti e condivisioni in poche ore. La decisione di includere l’artista latinoamericano ha acceso discussioni su gusti e immagini pubbliche. La questione continua a far parlare sui social network.

Nel teatro sempre sorprendente della politica americana, Melania Trump ha appena regalato un nuovo capitolo che sta facendo discutere social media e commentatori. La ex First Lady ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un post che ha immediatamente acceso i riflettori, non tanto per il contenuto visivo quanto per la colonna sonora scelta: una canzone di Bad Bunny, il fenomeno musicale portoricano che suo marito Donald Trump ha pubblicamente disprezzato appena poche settimane fa. Il post in questione mostrava l’elegante abito bianco e nero che Melania aveva indossato durante il ballo inaugurale di Trump. 🔗 Leggi su Screenworld.it

