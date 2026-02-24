La morte di El Mencho lascia i narcotrafficanti nel caos | chi è ora il capo dei capi

L’arresto di un noto boss del narcotraffico ha creato scompiglio tra i gruppi criminali. La sua cattura, avvenuta durante un’operazione delle forze dell’ordine, ha lasciato vuoti di potere che si cercano di colmare. Le organizzazioni si muovono in modo rapido, tentando di consolidare le proprie posizioni. Le strade e i quartieri interessati assistono a cambiamenti nelle attività. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.

Sanremo, Fulminacci: "Non demonizzo matrimoni e figli, ma la società è cambiata. Io sfortunato? Sì, ma solo nelle piccole cose" L'uccisione del leader del cartello Jalisco Nueva Generación ha provocato scontri armati in diversi Stati del Messico: sono più di 70 i morti, tra cui ci sono 25 ufficiali della Guardia nazionale L'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes detto "El Mencho", il narcotrafficante più ricercato al mondo, ha gettato il Messico nel caos. Non solo perché la sua morte ha scatenato rappresaglie e scontri a fuoco tra militari dell'esercito e i miliziani del suo cartello. 🔗 Leggi su Today.it

Ucciso dall'esercito El Mencho, il capo dei narcos di Jalisco. Caos in MessicoIl capo del Cartello Jalisco Nueva Generación è stato eliminato durante un'operazione militare, causata dall’intensificarsi degli scontri tra forze di sicurezza e gruppi armati.

Messico nel caos dopo la morte di "el Mencho": almeno 26 mortiNemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, è stato ucciso in un’operazione delle forze dell’ordine, provocando un’ondata di scontri armati nel Messico occidentale.

Messico, dilaga violenza dopo morte El Mancho: timori per la sicurezza in vista Coppa del Mondo FifaLa violenza è scoppiata a poco meno di quattro mesi dalla partita inaugurale della Coppa del Mondo tra Messico e Sudafrica, che si dovrebbe giocare a Città del Messico View on euronews ... msn.com

Cjng, l’arsenale tech che ha reso possibile l’ascesa del cartello di El Mencho (tra droni, frodi digitali e AI)L'organizzazione del narcotrafficante ucciso in Messico domenica aveva consolodita il proprio impero criminale anche grazie a un largo ricorso alle nuove tecnologie ... wired.it

La Chiesa cattolica invita a continuare a pregare per la pace in Messico dopo la morte del signore della droga 'El Mencho' e le violenze che ne seguirono in tutto il Paese. «Che Nostra Signora di Guadalupe, Madre e Regina della Pace, ci copra con il suo x.com

Ohga - Momenti di forte tensione per Benedetta Rossi, bloccata in Messico insieme al marito Marco Gentili dopo l’esplosione di violenti scontri seguiti alla morte del boss noto come El Mencho - facebook.com facebook