La morte di Domenico i Nas di Trento all’ospedale di Bolzano

Le cause della morte di Domenico sono legate a un drenaggio inadeguato durante un intervento chirurgico, che ha provocato una grave congestione al fegato e al cuore. Il team di Napoli che ha eseguito l’operazione non avrebbe gestito correttamente la fase di perfusione, rendendo necessario un intervento di emergenza da parte del team di Innsbruck. La vicenda riguarda anche l’espianto di altri organi, come reni e cuore, e ha portato a un intervento correttivo urgente.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel dettaglio dei rilievi mossi, al team chirurgico proveniente da Napoli si contesta quanto segue: in relazione alla procedura chirurgica seguita un drenaggio insufficiente durante la fase di perfusione, con conseguente massiva congestione di fegato e cuore, che ha richiesto un intervento correttivo emergente da parte del team di Innsbruck, che era l'altro team chirurgico coinvolto nell'espianto degli organi del donatore (oltre al cuore anche reni e fegato). Quanto alla dotazione tecnica incompleta il riferimento è a sacche e contenitori che sono stati forniti dal team di Innsbruck e dalla sala operatoria di Bolzano e alla quantità insufficiente di ghiaccio.