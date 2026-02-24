La mobilità elettrica in Italia | la transizione verso un nuovo modo di muoversi

Il crescente interesse per la mobilità elettrica in Italia deriva dalla necessità di ridurre l’inquinamento e dipendere meno dai carburanti fossili. Le vendite di veicoli elettrici aumentano grazie a incentivi statali e alla diffusione di punti di ricarica, ma i prezzi ancora limitano l’adozione su larga scala. La domanda di alternative più sostenibili spinge le case automobilistiche a investire in nuove tecnologie e modelli, aprendo nuove sfide per il settore.