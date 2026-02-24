La metamorfosi di Laura Pausini come è cambiata dal 1993 al 2026 | look capelli e scelta abiti

Laura Pausini ha vissuto una trasformazione evidente dal 1993 al 2026, con cambiamenti nel look, nei capelli e nei vestiti. La cantante ha spesso condiviso i ricordi delle sue prime esibizioni e delle scelte di stile che hanno segnato la sua carriera. La sua evoluzione si nota anche nelle foto pubblicate sui social, dove mostra un’immagine diversa rispetto agli esordi. La sua storia personale si intreccia con le decisioni di moda prese nel tempo.

Ravenna, 24 febbraio 2026 – "Sono passati 32 anni, però mi ricordo tutto alla perfezione” raccontava Laura Pausini nella trasmissione This is Me lo scorso ottobre, ricordando la sua vittoria al Festival di Sanremo 1993 con il brano La solitudine. Rammentava l’emozione, la felicità data anche dalla presenza di Pippo Baudo. Quando la si sente parlare, la Pausini nata a Faenza nel 1974 e cresciuta a Solarolo, è sempre quella ragazzina che nel 1993 vinceva le nuove proposte a Sanremo, dando inizio alla sua carriera. Pausini in lacrime: "Tanti premi ma la mia storia e' iniziata a Sanremo" Laura Pausini, lo sfogo prima di Sanremo 2026: “Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento” Una spontaneità e una “romagnolità” che adesso è contenuta in un corpo di donna celebre e dallo stile sofisticato, ma che proviene da lontano, da quel 27 febbraio 1993 in cui calcò il palco dell’Ariston portando con sé una voce già spettacolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laura Pausini prima e dopo: come è cambiata la cantante dal primo Sanremo a oggiLaura Pausini ha assunto il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026, un evento che ha segnato il suo ritorno sul palco dopo anni.

