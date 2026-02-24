La Mens Sana vince ma perde Prosek Il club punta sul serbo Vukobrat

La Mens Sana ha vinto il derby contro la Virtus, grazie a una buona prestazione collettiva, mentre Prosek si è infortunato durante il match. La squadra toscana sfrutta la buona forma e la continuità delle ultime settimane per consolidare il primo posto di campionato, puntando ora su Vukobrat, il nuovo acquisto serbo. La partita ha mostrato anche le difficoltà di Prosek, che ha dovuto lasciare il campo. La stagione prosegue con questa situazione in evoluzione.

© Sport.quotidiano.net - La Mens Sana vince, ma perde Prosek. Il club punta sul serbo Vukobrat

Il successo nel derby contro un’ottima Virtus certifica il bel momento della Mens Sana che con la settimana vittoria di fila consolida il primato in solitaria a +2 sul duo formato da Basketball Club Lucca e Costone. La stracittadina ha visto una Note di Siena solida mentalmente più che tecnicamente, visto che non è stata una serata perfetta da quel punto di vista. Tanti errori, causati anche dalla bravura degli avversari, palle perse, rimbalzi concessi. Ma come sottolineato da coach Federico Vecchi dopo la gara una tenuta psicologica da squadra vera, che ha saputo resettare i momenti di difficoltà e portarla a casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Basket Serie B Interregionale. Mens Sana, Cerchiaro punta Cecina. "Ci proveremo»La Mens Sana si avvicina alla sfida decisiva contro Cecina, un avversario di alto livello e campo tradizionalmente ostico. Mens Sana, Balsa Jokic punta Cecina: "Mi sento bene. Ci sarò? vediamo"La Mens Sana si prepara alla sfida di domenica a Cecina, con Balsa Jokic che si dice in buona forma e pronto a scendere in campo. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: La Mens Sana vince e rimane in testa, ma coach Federico Vecchi si arrabbia; Basket Serie B Interregionale: La Mens Sana vince senza brillare contro GranTorino 76-64; Al PalaEstra la Mens Sana vince il derby contro la Virtus; Basket, la Note di Siena Mens Sana vince il derby contro la Stosa Virtus. LA MENS SANA VINCE CONTRO GRANTORINO E RESTA CAPOLISTAEdoardo Pannini (15 punti, 4 assist e 5 rimbalzi) si carica ancora una volta sulle spalle baracca e burattini infilando i canestri dell’allungo decisivo nell’ultimo parziale, ma il più costante ... oksiena.it Basket Serie B Interregionale: La Mens Sana vince senza brillare contro GranTorino 76-64La Note di Siena vince anche contro GranTorino, ma lo fa senza brillare pienamente. Una prestazione che non piace a Federico Vecchi che nel commento a caldo non si mostra affatto soddisfatto della pro ... antennaradioesse.it Stosa Virtus - Note di Siena Mens Sana Basketball 86-92, intervista al coach della Stosa Marco Evangelisti - facebook.com facebook