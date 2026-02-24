La Mascherata di Udine è la più grande del FVG con 35000 presenze e 30 attrazioni

La Mascherata di Udine ha attirato 35.000 visitatori, grazie alla sua lunga tradizione e alle 30 attrazioni presenti. La causa di questo successo è stata la cura dei dettagli e l’ampia varietà di eventi offerti, che hanno coinvolto tutte le età. Gli organizzatori festeggiano il risultato, sottolineando come questa edizione abbia superato le aspettative. La manifestazione si conferma la più grande del Friuli Venezia Giulia, attirando pubblico da tutta la regione.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori dell’ultima edizione della “Mascherata Udinese” per ritrovarsi, numeri alla mano, al primo posto tra le mascherate organizzate in Regione. Grazie alle 35.000 persone che hanno assistito lunedì scorso alla manifestazione e alle 30 attrazioni (17 carri, 9 gruppi, 3 bande, 1 majorette) la “Mascherata Udinese 2026” è diventa la “Mascherata più grande del FVG” e supera i numeri di quelle che erano le mascherate più grosse del Friuli Venezia Giulia come Monfalcone (quest’anno 30.000 presenze e 26 tra carri gruppi e attrazioni), Muggia (14.500 presenze e 8 carri), Gorizia (10. 🔗 Leggi su Udine20.it

