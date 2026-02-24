La diffusione di servizi da parte di China Media Group, nota come voce ufficiale del governo cinese, ha scatenato accuse contro gli Stati Uniti che hanno definito infondate e arroganti. La propaganda cinese sostiene che le recenti accuse rivolte al Perù sono prive di basi solide. Questa operazione mira a influenzare l’opinione pubblica e a rafforzare la posizione di Pechino nella regione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni diplomatiche tra le due potenze.

Ieri la Cgtn, network di proprietà di China Media Group, cioè voce ufficiale del dipartimento di Propaganda del Partito comunista cinese, ha fatto alcuni servizi per condannare quelle che ha definito “accuse infondate e arroganti” da parte degli Stati Uniti contro il Perù. All’inizio del mese l’account dell’Amministrazione Trump su X aveva scritto che accettare finanziamenti cinesi da parte del governo di Lima per progetti strategici come il porto di Chancay avrebbe messo a rischio la sovranità peruviana. Per Pechino anche la costruzione del megaporto a nord di Lima, che gestisce una rotta espressa per Shanghai, si baserebbe sul “mutuo beneficio” e la politica di “non interferenza”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

