la mamma di domenico in procura per depositare audio

Partizia Mercolino, madre di Domenico, ha portato in procura una registrazione audio della conversazione con il cardiochirurgo che ha operato suo figlio. La donna, accompagnata dall’avvocato, ha depositato il file come prova dopo aver scoperto che il cuore impiantato a Domenico proveniva da Bolzano e risultava danneggiato. La registrazione riguarda i dettagli dell’intervento e le condizioni del cuore poco prima dell’impianto. La vicenda continua a suscitare interesse nella comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Partizia Mercolino, accompagnata dal suo legale, l’avvocato Francesco Petruzzi, si è recata stamattina negli uffici della Procura per depositare la registrazione audio di una conversazione avuta con il cardiochirurgo che il 23 dicembre scorso ha impiantato al figlio, Domenico, deceduto sabato scorso, un cuore prelevato a Bolzano e giunto nel capoluogo partenopeo danneggiato. Il file audio è stato messo a disposizione del sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, titolare del fascicolo che vede sette indagati tra medici e paramedici per il reato di omicidio colposo in concorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L’ospedale Monaldi smentisce l’avvocato della mamma di Domenico: “Cartella clinica presente” Approfondisci qui x.com