La Liga | l' Osasuna di Budimir manda al tappeto il Real Barça di nuovo capolista

Budimir ha segnato il gol decisivo che ha portato l'Osasuna a battere il Real Madrid, interrompendo la loro breve corsa in vetta alla classifica. La partita si è conclusa con un risultato sorprendente, grazie a un inserimento rapido dell’attaccante che ha sbloccato il punteggio nel secondo tempo. Il club di Pamplona festeggia così un successo importante contro una delle squadre più forti del campionato, lasciando il Real senza punti in classifica.

Pamplona, 23 febbraio 2026 - È durata appena una settimana la leadership del Real Madrid in questo periodo di Liga. La scorsa settimana il ko del Barcellona aveva offerto ai Blancos la possibilità del sorpasso e appena una settimana dopo arriva il controsorpasso per mano dei Blaugrana. Il ko delle Merengues a Pamplona contro l' Osasuna costa ai ragazzi di Arbeloa il primato, mentre i catalani si impongono sul Levante e si rimettono così a dettare il passo in campionato. Alle loro spalle vince ancora il Villarreal, che nella prossima giornata può provare a rimescolare le carte scudetto nello scontro diretto proprio contro il Barça.