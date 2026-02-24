La legge violenta di Cinturrino l’agente Thor che prendeva gli spacciatori a martellate | la fama da duro e il pizzo sulla droga

Carmelo Cinturrino, noto come “Thor”, ha guadagnato questa fama per aver usato la violenza contro gli spacciatori, colpendo con un martello. La sua presenza nel quartiere di Milano si associa a episodi di aggressioni e intimidazioni legate allo spaccio di droga. Le testimonianze indicano che Cinturrino gestiva anche un’attività di pizzo nel settore. La sua condotta ha alimentato timori tra i residenti e le forze dell’ordine. La vicenda si collega a un clima di tensione crescente nel quartiere.

Milano – Al Corvetto era Luca per tutti. Pare, però, che Carmelo Cinturrino si fosse guadagnato pure un altro soprannome: quello di Thor. Il motivo? L’abitudine, svelata ora dai colleghi indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, di «percuotere le persone che frequentavano il bosco di Rogoredo anche avvalendosi di un martello», come si legge nella richiesta di convalida del fermo per l’omicidio di Abderrahim ’Zack‘ Mansouri. Uno di cui aver paura, insomma. Uno «pericoloso, che incute timore, rude». “Carmelo Cinturrino può uccidere ancora”. I colleghi del poliziotto che ha sparato allo spacciatore: “Pericoloso e violento, fa paura” Chi è Carmelo Cinturrino: messinese, 41 anni, sbirro di frontiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La legge violenta di Cinturrino, l’agente “Thor” che prende gli spacciatori a martellate: la fama da duro e il pizzo sulla drogaCarmelo Cinturrino, conosciuto come “Thor”, ha aggredito uno spacciatore con un martello, provocando ferite gravi.

Il doppio volto di Cinturrino, l'agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo: «Voleva il pizzo da Zack, 5 dosi e 200 euro al giorno»Cinturrino ha sparato a Rogoredo per fermare uno spacciatore che pretendeva il pizzo da Zack, chiedendo cinque dosi e 200 euro al giorno.

L'editoriale del direttore Claudio Cerasa Si scrive giustizia, si legge gogna. Si scrive garantismo, si legge gargarismo. Si scrive Rogoredo, si legge realtà. La storia di Carmelo Cinturrino

Io non voglio che siano i politici a "indirizzare" i processi. Lo fanno per i loro fini politici, non per senso della giustizia. Io voglio che la giustizia sia amministrata dai magistrati, che agiscono in base alla legge. Quindi #IoVotoNO al referendum #cinturrino #Rogor x.com