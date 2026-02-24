La legge violenta di Cinturrino l’agente Thor che prende gli spacciatori a martellate | la fama da duro e il pizzo sulla droga

Carmelo Cinturrino, conosciuto come “Thor”, ha aggredito uno spacciatore con un martello, provocando ferite gravi. La sua violenta azione deriva dalla volontà di controllare il traffico di droga nel quartiere Corvetto di Milano. Testimoni riferiscono che l’uomo intimidisce gli spacciatori e si prende il pizzo, infliggendo punizioni dure a chi disobbedisce. Le sue modalità aggressive alimentano la sua reputazione come figura spietata nel quartiere. La vicenda continua a destare attenzione tra residenti e forze dell’ordine.

Milano – Al Corvetto era Luca per tutti. Pare, però, che Carmelo Cinturrino si fosse guadagnato pure un altro soprannome: quello di Thor. Il motivo? L’abitudine, svelata ora dai colleghi indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, di «percuotere le persone che frequentavano il bosco di Rogoredo anche avvalendosi di un martello», come si legge nella richiesta di convalida del fermo per l’omicidio di Abderrahim ’Zack‘ Mansouri. Uno di cui aver paura, insomma. Uno «pericoloso, che incute timore, rude». “Carmelo Cinturrino può uccidere ancora”. I colleghi del poliziotto che ha sparato allo spacciatore: “Pericoloso e violento, fa paura” Chi è Carmelo Cinturrino: messinese, 41 anni, sbirro di frontiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il doppio volto di Cinturrino, l'agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo: «Voleva il pizzo da Zack, 5 dosi e 200 euro al giorno»Cinturrino ha sparato a Rogoredo per fermare uno spacciatore che pretendeva il pizzo da Zack, chiedendo cinque dosi e 200 euro al giorno.

Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente che ha sparato al pusher a Rogoredo: «Arresti disinvolti e pizzo» | Quel colpo alla tempiaCarmelo Cinturrino ha sparato a un pusher a Rogoredo dopo aver scoperto attività illecite nella zona.

La disfatta dei finti garantismi sul caso del poliziotto di Rogoredo L’editoriale del direttore Claudio Cerasa Si scrive giustizia, si legge gogna. Si scrive garantismo, si legge gargarismo. Si scrive Rogoredo, si legge realtà. La storia di Carmelo Cinturrino orm - facebook.com facebook

Io non voglio che siano i politici a "indirizzare" i processi. Lo fanno per i loro fini politici, non per senso della giustizia. Io voglio che la giustizia sia amministrata dai magistrati, che agiscono in base alla legge. Quindi #IoVotoNO al referendum #cinturrino #Rogor x.com