La Lega sparisce dal Consiglio Comunale ora è il gruppo di Futuro Nazionale

La Lega ha perso il posto nel Consiglio Comunale di Mirandola, sostituita da Futuro Nazionale. La decisione deriva dalla trasformazione del gruppo leghista, che ha deciso di aderire alla nuova formazione politica. Durante la seduta di ieri sera, i consiglieri hanno firmato il documento di costituzione del nuovo gruppo, che conta già diversi membri. La modifica influisce sulla composizione della maggioranza di centrodestra che supporta il sindaco Letizia Budri.

Guglielmo Golinelli, Giuliano Tassi e Marcello Furlani cambiano denominazione al gruppo consigliare di Mirandola dopo il passaggio alla formazione di Roberto Vannacci Il gruppo è composto dai consiglieri Guglielmo Golinelli, Giuliano Tassi e Marcello Furlani. Capogruppo è stato designato Guglielmo Golinelli. Proprio Golinelli, ex segretario provinciale della Lega, era stato il primo ad ufficializzare il passaggio alla nuova formazione politica voluta da Roberto Vannacci. Si tratta quindi del passaggio completo del gruppo eletto nella lista della Lega, che fino a ieri ha per l'appunto costituito la forza politica del Carroccio in Municipio e che ora cambia denominazione.

