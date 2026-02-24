Il sottosegretario Ostellari ha promosso il Sì al referendum sulla giustizia, affermando che serve fermare le correnti e i condizionamenti. La sua visita a Pistoia, presso il ‘Quisicosa Caffè’, ha attirato numerosi cittadini interessati a capire le ragioni del voto favorevole. Ostellari ha sottolineato come questa riforma possa migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. La discussione si è concentrata sulla necessità di cambiare alcune norme, evitando influenze esterne.

In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo a Pistoia, presso il ‘Quisicosa Caffè’ in galleria Vittorio Emanuele II, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, assieme alla consigliera comunale Cinzia Cerdini, al responsabile enti locali dell’Italia Centrale della Lega Luca Baroncini e il segretario provinciale del partito Andrea Allori è intervenuto per spiegare le ragioni del Sì. Una riforma, ha detto il Sottosegretario, che si basa sostanzialmente su tre ’pilastri’. "Il primo è la separazione delle carriere e la tripartizione fra giudice, pubblico ministero e avvocati", ha spiegato Ostellari, aggiungendo che la "stragrande maggioranza dei magistrati non ha bisogno di correnti" e che con la riforma ci saranno "benefici per i cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Asst Bergamo Est in prima linea per la prevenzione: stop al fumo e percorsi negli ospedaliIn vista della Giornata mondiale contro il cancro, Asst Bergamo Est raddoppia gli sforzi per sensibilizzare i cittadini.

Pacchetto Sicurezza: giovedì il CdM per l’approvazione, mentre la Lega spinge per il “fermo preventivo”Questa mattina il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare il nuovo pacchetto sicurezza.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La Lega in prima linea per il ’Sì’. Il sottosegretario Ostellari spinge: Stop a correnti e condizionamenti; Sondaggi SWG per TgLa7: cresce il partito di Vannacci e AVS supera la Lega; Gigi Bellani, che prima di Salvini portò la Lega Lombarda al Sud, ricorda Angelo, quell'Angelo, Dossena!; La Lega sceglie Bizzotto al governo, ma il partito in Veneto si divide su Centenaro.

In Oceania nasce la prima lega professionistica della zona: in palio c'è il Mondiale per Club 2029Una lega di calcio mai vista prima è pronta a cambiare il destino del pallone oceanico. Si chiama Ofc Pro League (Oceanian Football Confederation) e partirà il 17 gennaio 2026 da Eden Park, ad ... gazzetta.it

La Serie C entra nella storia. È la prima Lega europea a introdurre la Referee-CamLa Serie C NOW e Sky Sport annunciano una novità epocale: per la prima volta in una Lega calcistica europea, nel match in programma domenica 25 febbraio tra Cesena e Pineto (dalle ore 15 su Sky Sport ... m.tuttomercatoweb.com

Referendum, Simonetta #Matone ( #Lega): "Se prima, grazie all'involontario endorsement di Gratteri, il rapporto tra i sostenitori del sì e quelli del no era 10 a 0 - ha spiegato - Oggi, grazie all'improvvida iniziativa di #Nordio siamo, purtroppo, 10 a 10. Tutti noi p x.com

Idee prima che nomi. Con questo concetto la Lega si propone alla città e cerca spazio nel centrodestra. Nella coalizione sono giorni caldi per arrivare all’intesa e poi all’individuazione di un nome per un candidato sindaco unitario. - facebook.com facebook