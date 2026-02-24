La Lamborghini elettrica non verrà prodotta

Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Lamborghini, ha deciso di interrompere la produzione della concept car Lanzador, presentata nel 2023, per motivi di strategia aziendale. La scelta deriva dalla volontà di investire maggiormente nello sviluppo di modelli ibridi plug-in, rinunciando alla produzione di veicoli completamente elettrici. La decisione riguarda anche la messa in produzione di nuove vetture, che sarà rivista nei prossimi mesi. La casa automobilistica si prepara a cambiare rotta.

Dopo essere stata presentata nel 2023 come concept car, e dopo essere stata tema di discussioni e dibattiti, con il debutto ufficiale rinviato dal 2028 al 2029, a distanza di tre anni è arrivato il definitivo dietrofront. La Lamborghini Lanzador, nei progetti il primo crossover a quattro posti elettrico della casa di Sant'Agata Bolognese, non si farà più. Ad annunciarlo è stato il presidente e amministratore delegato di Lamborghini Stephan Winkelmann, in un'intervista rilasciata al Sunday Times: "La decisione è stata presa dopo un anno intero di discussioni interne. Fare investimenti pesanti nello sviluppo di auto elettriche quando il mercato e i clienti non sono pronti, sarebbe finanziariamente irresponsabile nei confronti degli azionisti e dei clienti stessi, oltre che dei nostri dipendenti e delle loro famiglie", ha dichiarato il manager. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

