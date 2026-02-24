La Juvecaserta in visita alla sede del main sponsor Paperdi

La squadra di Juvecaserta ha visitato la sede di Paperdi, il principale sponsor, per rafforzare la collaborazione tra le due realtà locali. La visita è stata motivata dalla volontà di consolidare il rapporto e discutere nuove iniziative comuni. Durante l'incontro, i rappresentanti hanno scambiato idee su progetti futuri e iniziative di promozione. La collaborazione tra le due aziende continua a crescere, puntando a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Juvecaserta 2021 e Paperdi, due eccellenze del territorio di Caserta insieme verso nuovi, grandi traguardi. I valori che guidano l'attività della prestigiosa azienda del comparto tissue, il suo impegno nel mondo dello sport e i progetti legati alla partnership sportiva con Juvecaserta 2021 sono stati al centro della visita aziendale che i giocatori e lo staff tecnico della squadra bianconera hanno compiuto presso la sede di Paperdi di San Nicola la Strada e della conferenza stampa che l'ha seguita, alla quale hanno preso parte i dirigenti dell'impresa e del club. “Abbiamo voluto ospitare Juvecaserta per integrare Paperdi con la squadra, con la società e, soprattutto, con il resto del territorio, le sue istituzioni e tutto quello che ruota intorno alla pallacanestro a Caserta – le parole di Vincenzo Di Leva, amministratore di Paperdi -. 🔗 Leggi su Casertanews.it

