LA – Italia Fest esalta Sandokan e la fiction tricolore a Hollywood

Il festival LA – Italia Film, Fashion and Art celebra Sandokan e la fiction italiana a Hollywood, attirando produttori e appassionati da tutto il mondo. La causa è il crescente interesse per le produzioni italiane e il loro successo internazionale. Durante l’evento, sono stati presentati nuovi progetti e trailer di serie tv ambientate in Italia, con un’attenzione speciale alle location storiche e ai costumi d’epoca. La manifestazione si conclude con un’anticipazione sulla prossima stagione di produzioni tricolori.

Dall'8 marzo con Rai Fiction anche Battiato, Rosso Volante e Guerrieri. Intanto LA – Italia Film, Fashion and Art Festival celebra Sandokan: Il Principe Pirata, tra i fiori all'occhiello delle fiction italiane a Hollywood. Sarà "Sandokan: Il Principe Pirata" il titolo di punta tra le fiction italiane a Hollywood per la 21ª edizione del LA Italia – Film, Fashion and Art Festival, che dall'8 marzo accende i riflettori anche sulla serialità tricolore in collaborazione con Rai Fiction. In programma, accanto alla nuova kolossal internazionale dedicata alla Tigre della Malesia, anche titoli Franco Battiato, 'Il lungo viaggio' di Renato De Maria, 'Rosso Volante' di Alessandro Angelini e 'Guerrieri' di Gianluca Tavarelli. Los Angeles Italia Film Festival, a Hollywood riflettori accesi su Sandokan e la fiction tricoloreLa 21ª edizione del Los Angeles Italia Film Festival mette sotto i riflettori "Sandokan: Il Principe Pirata" a Hollywood, perché il festival, iniziato l'8 marzo, promuove la serialità italiana negli Stati Uniti. Capri Hollywood premia Alessandro Preziosi come Attore dell'anno, in un momento centrale della sua carriera, segnato dalla partecipazione a Sandokan, indicata come la fiction dell'annoAlessandro Preziosi è stato premiato a Capri Hollywood come Attore dell'Anno, in un momento importante della sua carriera, grazie anche alla partecipazione a Sandokan, riconosciuta come la fiction dell'anno. LA Italia Fest esalta Sandokan e la fiction tricolore a HollywoodSarà Sandokan: Il Principe Pirata il titolo di punta tra le fiction italiane a Hollywood per la 21ª edizione del LA Italia – Film, Fashion and Art Festival, che dall'8 marzo accende i riflettori anche ... LA Italia Fest omaggia Bertolucci nel 50° anniversario di NovecentoLa proiezione speciale di Novecento, capolavoro di Bernardo Bertolucci, per il 50º anniversario dell'uscita sarà tra gli eventi centrali della 21ª edizione di Los Angeles, Italia (8-14 marzo al TCL Ch ...