La guerra lampo di Putin in Ucraina compie 4 anni

La campagna militare di Putin in Ucraina è iniziata quattro anni fa, con l’obiettivo di una rapida operazione. La dichiarazione di una guerra breve e limitata ha portato a un conflitto prolungato, con migliaia di civili e soldati coinvolti e numerosi danni alle infrastrutture. La popolazione ucraina continua a vivere sotto pressione, mentre le tensioni si mantengono alte. La situazione resta difficile e irrisolta.

Maria Antonietta e Colombre: “Stiamo insieme da 15 anni. Io ansiosa, lui zen. Siamo come Sandra e Raimondo” Anniversario amaro: la pace è una prospettiva lontana, le perdite umane altissime, l'Europa supporta Kiev, ma gli ultimi aiuti sono bloccati da Orban Il presidente russo Putin parlava di una guerra "lampo", di "tre giorni" e invece da 4 anni l'Ucraina è campo di battaglia con perdite umane, da un lato e dall'altro, altissime. Il 24 febbraio di 4 anni fa la Russia invadeva l'Ucraina e oggi la pace è ancora lontana. E anche il presidente americano Trump, convinto di potere compiere l'impresa facendo siglare una tregua, si è dovuto ricredere. 🔗 Leggi su Today.it

