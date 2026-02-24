La guerra di Putin ha portato a un aumento di morti e abbandoni di famiglie in Birsk, una città della Baschiria. La causa principale risiede nel conflitto che ha peggiorato la crisi demografica già grave della regione. Molti residenti scelgono di lasciare la città in cerca di condizioni di vita migliori, lasciando vuoti i quartieri e riducendo la popolazione locale. La situazione si fa sempre più critica, con un impoverimento progressivo della comunità.

Roma, 24 febbraio 2026 – Birsk è una città della Baschiria, a circa mille chilometri da Mosca. Fino al 2022 era uno di quei luoghi che nella geografia russa non significavano nulla: provincia lontana, economia modesta, popolazione mista in cui le minoranze etniche superano il 40%. Oggi Birsk è diventata famosa per un primato macabro. Qui è stato inaugurato uno dei primi monumenti dedicati ai caduti della guerra contro l’Ucraina. Sul granito sono incisi 188 nomi: uomini partiti per il fronte e mai tornati. Accanto alle lastre commemorative sono stati lasciati spazi vuoti, pensati per i nomi che verranno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

