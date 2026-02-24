La greenway di Besana Ripartono i lavori per l’ultimo tassello

La ripresa dei lavori sulla greenway di Besana deriva da un finanziamento regionale ottenuto per migliorare le connessioni tra i quartieri. La strada verde, lunga diversi chilometri, collega il centro storico con le zone periferiche, facilitando gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Gli operai hanno iniziato le operazioni di posa delle lastre e di sistemazione delle aree verdi. La fine dei lavori è prevista entro l’estate, portando una novità concreta ai residenti.

© Ilgiorno.it - La greenway di Besana. Ripartono i lavori per l’ultimo tassello

Nel Comune di Besana si torna a costruire futuro, lungo una linea verde che cerca di unire in modo armonioso i vari centri del suo territorio. Sono ripresi infatti i lavori per completare la pista ciclopedonale che collegherà Vergo Zoccorino a Villa Raverio, tassello fondamentale della Greenway, l’infrastruttura dolce pensata per ridisegnare la mobilità cittadina. Dopo la revoca del precedente incarico, per problematiche interne all’azienda appaltatrice, l’amministrazione ha indetto in tempi brevi una nuova gara, preceduta da una manifestazione d’interesse, che ha portato all’assegnazione dell’appalto a gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Alla Bibliosfera arriva l’ultimo tassello totemAlla Bibliosfera si aggiunge un nuovo elemento: una sfera-totem in legno destinata a diventare il cuore degli spazi informativi della biblioteca civica. Rinasce il quartiere Darsena. La passerella, ultimo tassello : "Un’opera che unisce la città"La nuova passerella ciclopedonale tra via Darsena e via Rampari san Paolo è stata inaugurata ieri mattina, dopo mesi di lavori, innescando un rinnovato collegamento tra le due zone del quartiere.