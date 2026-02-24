La grande bellezza dell’Impero un sito racconta ‘l’Italia dei Romani’

Un sito in inglese presenta l’Italia come l’hanno lasciata i Romani, evidenziando le testimonianze di una civiltà che ha plasmato il Paese. La piattaforma si concentra sui resti archeologici e le opere che ancora oggi raccontano la grandezza dell’Impero romano. La scelta di usare l’inglese mira a far conoscere al mondo il patrimonio storico italiano. Il sito si rivolge a chi desidera scoprire le radici dell’Italia attraverso questi tesori antichi.

Roma, 24 feb. (askanews) – Un sito in inglese per raccontare al mondo l’Italia ‘come l’hanno fatta i Romani’ e le straordinarie testimonianze di una civiltà che ha plasmato una nazione e l’intero Occidente. Nella sala di Santa Maria in Aquiro del Senato, è stato presentato oggi ‘Italy as the Romans did’, un progetto che offre ai visitatori stranieri (ma non solo) itinerari ‘romani’ al di fuori dei circuiti archeologici tradizionali, con informazioni, storie, mappe, e ricostruzioni in 3D. “In Italia non esiste città o borgo che non abbia almeno un arco, un ponte, i resti di una domus o delle terme”, ha spiegato il giornalista Davide Sarsini, promotore del sito, “eppure, al di fuori di Roma e Pompei, fatichiamo a valorizzare queste meraviglie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

