La Galleria del Risorgimento era e resterà vietata ai pedoni

La Galleria del Risorgimento è chiusa ai pedoni a causa dei lavori in corso. Durante i lavori, vengono installate nuove segnaletiche e luci per migliorare la sicurezza e avvisare chi tenta di attraversarla a piedi. La decisione di mantenere il divieto mira a prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti. Le nuove misure sono pronte a entrare in funzione nelle prossime settimane. La galleria rimane quindi inaccessibile ai passanti.

ANCONA – La Galleria del Risorgimento resterà vietata ai pedoni. Anzi. I lavori in corso in questo periodo servono anche ad aumentare la segnaletica illuminotecnica e acustica per avvisare chi, improvvidamente, dovesse decidere di entrare o uscire dalla città camminando lungo l’infrastruttura. Stesso discorso vale per la Galleria San Martino che resta vietata ai pedoni nonostante molti la attraversino comunque a qualsiasi ora del giorno. E sul problema di come superarla l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini ha ammesso che, assieme agli uffici preposti stanno studiando una possibile soluzione da tempo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Riprendono i lavori, chiude la Galleria del Risorgimento. Ecco quando e in che orariIl Comune di Ancona ha deciso di chiudere la Galleria del Risorgimento dal 18 febbraio al 9 marzo, per permettere di ultimare i lavori sugli impianti tecnologici.

Viaggia in sella al suo scooter e si schianta nella galleria del Risorgimento: 90enne in ospedaleUn incidente si è verificato nella galleria del Risorgimento ad Ancona, coinvolgendo un uomo di 90 anni in sella al suo scooter.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Riprendono i lavori, chiude la Galleria del Risorgimento. Ecco quando e in che orari; Lavori nella galleria Risorgimento ad Ancona, chiusure notturne; Altro Piano opere pubbliche. Si mette mano alla galleria. Poi Mole, scuole e Portonovo; Aggiornato il piano triennale dei lavori pubblici: fari puntati su Galleria del Risorgimento e Mole.

Galleria del Risorgimento. Troppo costosi i lavori di pulizia. C’è lo stop all’archistar EusebiLa polvere mista allo smog solidificata e accumulata in decenni di transiti di veicoli sotto la galleria del Risorgimento richiede un intervento massiccio e costoso, addio al progetto visionario ... ilrestodelcarlino.it

Galleria del Risorgimento: restyling. Per quattro mesi sarà chiusa di notte. Lavori alle pareti e all’antincendioIl costo complessivo dell’opera è di 800mila euro, tre imprese cercheranno di rispettare i tempi di consegna. Saranno installati pannelli in alluminio su entrambi i lati e lavabili : rifletteranno ... ilrestodelcarlino.it

Pro Varallo Pombia. . NEK IN CONCERTO – 31 MARZO 2026 Teatro Arcimboldi – Milano Una serata speciale con Nek Partenza ore 18:30 da Piazza Risorgimento – Varallo Pombia Biglietti disponibili: 14 posti Platea Alta – €78 11 posti 1ª Ga - facebook.com facebook