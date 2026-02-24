La Fondazione Pietà de’ Turchini e le Gallerie d’Italia presentano la parabola di Giulia de Caro

La mostra “Donne nella Napoli Spagnola” ha ispirato lo spettacolo “Giulia” in programma sabato 28 febbraio alle Gallerie d’Italia alle 19.00. La Fondazione Pietà de’ Turchini ha deciso di mettere in scena questa rappresentazione per raccontare la vita di Giulia de Caro, una figura storica legata al periodo, e il suo ruolo nel contesto napoletano del Seicento. L’evento mira a far conoscere da vicino le storie delle protagoniste di quell’epoca.

Sabato 28 febbraio (ore 19.00) in occasione della mostra "Donne nella Napoli Spagnola. Un altro Seicento" presente già da qualche mese alle Gallerie d'Italia, verrà presentato lo spettacolo "Giulia. Principessa di Napoli". La Fondazione Pietà de' Turchini in collaborazione con le Gallerie d'Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo - presenteranno, sabato 28 febbraio, alle ore 19.00, negli splendidi e preziosi spazi museali di via Toledo 177 - le cosiddette Gallerie d'Italia - uno spettacolo in prima assoluta, la cui nuova produzione è stata affidata all'ensemble Talenti Vulcanici dal titolo Giulia.