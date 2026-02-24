La FIFA vuole limitare simulazioni e perdite di tempo con una nuova regola che penalizza i veri infortunati

La FIFA ha deciso di introdurre una nuova regola per penalizzare chi finge di essere infortunato, a causa delle lunghe perdite di tempo in partita. L’IFAB valuterà l’obbligo per i giocatori di rimanere fuori dal campo almeno 60 secondi dopo aver ricevuto cure. L’obiettivo è rendere il gioco più fluido, ma alcuni esperti si chiedono se questa misura possa penalizzare chi ha realmente bisogno di assistenza. La discussione continua tra gli addetti ai lavori.

L’IFAB discuterà la proposta di obbligare i giocatori curati a restare fuori almeno 60 secondi. Obiettivo: ridurre le perdite di tempo, ma restano dubbi sui rischi per chi è davvero infortunato. 🔗 Leggi su Fanpage.it La nuova regola del fuorigioco proposta dalla FIFA cambia tutto: ecco la zona di tolleranzaLa proposta del presidente della FIFA, Gianni Infantino, introduce una nuova interpretazione della regola del fuorigioco, modificando la zona di tolleranza. Gianni Infantino vuole cambiare il fuorigioco: la nuova regolaGianni Infantino propone una revisione della regola del fuorigioco, in un contesto di continue evoluzioni nel calcio.