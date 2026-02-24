La ferocia con cui è stata uccisa Renée Good mi ha profondamente colpito Le ho dedicato un’ode

Il fatto che agenti della polizia federale abbiano ucciso Renée Good è stato causato da un’operazione di controllo andata storta. La sparatoria si è verificata durante un intervento di routine, ma la situazione è degenerata in modo improvviso e violento. Testimoni riferiscono che le tensioni sono aumentate in pochi secondi, lasciando dietro di sé solo silenzio e confusione. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze esatte di quell’episodio.

Il sibilo delle pallottole rispose a quello dei fischietti. L’uccisione di Renee Nicole Good da parte degli agenti di una polizia federale —la Immigration and Customs Enforcement, ICE— non è solo una tragica ingiustizia. La sua morte è il risultato diretto di politiche pericolose, disumane e, in definitiva, antiamericane; e contrarie ai principi di convivenza pacifica della umanità intera. Al grido di “ICE Out For Good” oltre mille manifestazioni di protesta si sono diffuse dal Minnesota in tutto il paese. A Minneapolis e in altre grandi città, decine di migliaia di partecipanti hanno espresso il proprio disgusto, rabbia, paura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Renee Nicole Good chi era, cosa è successo e perché è stata uccisa? Lascia tre figli e una moglieRenee Nicole Good era una donna americana, madre di tre figli e moglie.

Renee Good, la donna uccisa a Minneapolis "era viva quando l'Ice ha bloccato un medico"Renee Good, vittima di un tragico episodio a Minneapolis, era ancora in vita quando le autorità dell’ICE hanno impedito l’intervento di un medico che si era offerto di assisterla.

Dall’uccisione di Renée Good a Minneapolis alle proteste in Iran, passando per il conflitto israelo-palestinese e la guerra in Ucraina. Questi i titoli dei pezzi che non sono un semplice assaggio dell’album degli U2 che uscirà quest’anno: ‘American Obituary’, ‘T - facebook.com facebook

