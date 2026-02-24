la famiglia nel bosco chiede la rimozione del perito che insulta chi deve esaminare

La famiglia nel bosco ha richiesto la rimozione del perito dopo che la psicologa Garrapetta ha insultato i Trevallion sui social. La richiesta nasce dal comportamento offensivo della dottoressa durante una discussione online, che ha infiammato ulteriormente la vicenda. I legali della famiglia hanno presentato un’istanza di ricusazione, contestando il ruolo della professionista. La questione si concentra ora sulla validità della sua partecipazione all’esame.

Presentata dai legali un’istanza di ricusazione nei confronti della psicologa Garrapetta: derideva i Trevallion sui social Sembra proprio che la dottoressa Valentina Garrapetta non si sia resa conto della gravità della situazione. Stiamo parlando della giovane psicologa scelta come ausiliaria per la consulenza tecnica d’ufficio chiesta dal tribunale dei minori dell’Aquila sul caso della famiglia nel bosco. La Garrapetta è stata selezionata dalla psichiatra Simona Ceccoli, titolare della perizia sui Trevallion, per svolgere i test psicologici sui genitori e sui bambini. Esami da cui dipende il futuro della famiglia, dunque particolarmente delicati. 🔗 Leggi su Laverita.info

