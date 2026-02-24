La Divina Commedia Opera Musical | al Brancaccio il moderno kolossal teatrale

La Divina Commedia Opera Musical ha riscosso grande successo al teatro Brancaccio, attirando molte persone e portando a sold out nelle ultime stagioni. La causa è la combinazione di una regia coinvolgente di Andrea Ortis e della voce narrante di Giancarlo Giannini, che rendono lo spettacolo un’esperienza unica. La produzione presenta scene spettacolari e musica dal vivo, sorprendendo il pubblico con un approccio moderno a un classico. La rappresentazione continua a conquistare i fan del teatro musicale.

La Divina Commedia Opera Musical in scena al Brancaccio dopo i sold out delle passate stagioni: regia di Andrea Ortis, voce narrante di Giancarlo Giannini, per un moderno kolossal teatrale. Prodotto da MIC International Company, La Divina Commedia Opera Musical torna al Teatro Brancaccio di Roma dal 24 Febbraio al 1° marzo 2026. Il kolossal che nelle passate stagioni ha incantato i principali teatri italiani con ripetuti sold out e ha conquistato l'estero con una tournèe in Cina nel 2025, torna in Italia dal 24 Gennaio 2026 e si rianima di nuova potenza e straordinaria bellezza.