La crisi di Xbox

La perdita di mercato di Xbox è causata da una concorrenza agguerrita e da scelte strategiche discutibili. Microsoft ha visto calare la sua quota di clienti e la popolarità tra i videogiocatori. La nuova gestione non sembra aver adottato misure efficaci per invertire questa tendenza. Molti utenti si chiedono se cambieranno le cose nel prossimo futuro. La situazione attuale continua a creare incertezza tra gli appassionati di videogiochi.

Venerdì scorso Phil Spencer, capo di Xbox, ha annunciato che lascerà Microsoft, dove lavorava dal 1988. Nel comunicato ha aggiunto che anche Sarah Bond, presidente di Xbox, lascerà l'azienda. Al posto di Spencer arriverà Asha Sharma, finora a capo di CoreAI, la divisione di Microsoft dedicata ai servizi di intelligenza artificiale. Questa riorganizzazione avviene in un momento delicato per Xbox, la console per videogiochi di Microsoft nata nel 2001 anche per rispondere al successo di PlayStation 2. I dati del quarto trimestre del 2025 hanno mostrato un calo del 32 percento nelle entrate derivanti dall'hardware per videogiochi, con una flessione complessiva del 9 percento.