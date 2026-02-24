La Corte di Cassazione respinge il ricorso di Chico Forti | resterà in carcere

La Corte di Cassazione ha deciso di respingere il ricorso di Chico Forti, che quindi continuerà a scontare la pena in carcere. La causa principale riguarda la condanna per aver causato la morte di Dale Pike a Miami nel 1998. Forti ha tentato di ottenere la libertà condizionale, ma la sentenza ha confermato la sua permanenza in carcere. La decisione si basa sulle prove raccolte durante il processo.

L’uomo al momento si trova presso la struttura di Montorio a Verona, dalla quale può uscire per andare al lavoro, incontrare sua madre e fare volontariato Non ci sarà nessuna liberazione condizionale per Chico Forti, l’imprenditore trentino ritenuto responsabile della morte di Dale Pike, avvenuta a Miami nel 1998, e per questo motivo condannato all’ergastolo. L’uomo, dunque, resterà nel carcere di Montorio di Verona, struttura dalla quale può uscire soltanto per andare al lavoro, incontrare sua madre e svolgere le attività di volontariato a cui si sta dedicando. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che nei giorni scorsi ha rifiutato la richiesta di ricorso del detenuto contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Verona, emanata a settembre 2023. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

