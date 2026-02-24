La competizione per la visibilità non si gioca più solo sul palco
Il Comune di Sanremo ha vietato l’uso improprio dei marchi ufficiali “Festival della Canzone Italiana” e “Festival di Sanremo” per tutelare l’immagine dell’evento, in particolare in vista della settantaseiesima edizione. Questa decisione nasce dalla crescente presenza di aziende non sponsor che cercano di associarsi alla manifestazione attraverso campagne di ambush marketing, cercando di attirare l’attenzione senza rispettare le regole ufficiali. La mossa mira a mantenere la gara equa tra i partecipanti e gli sponsor ufficiali.
In concomitanza con l’inizio della settantaseiesima edizione del Festival della canzone italiana, il Comune di Sanremo, attraverso una specifica deliberazione, ha ribadito il divieto di usare impropriamente i marchi ufficiali “Festival della Canzone Italiana” e “Festival di Sanremo”, sottolineando l’interdizione per le aziende non sponsor di accreditarsi come partner della kermesse: una mossa volta a prevenire strategie di ambush marketing, una forma di concorrenza sleale. Insieme ad altri grandi eventi, il Festival della Canzone Italiana è diventato terreno di scontro per la visibilità mediatica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
“A scuola il maestro mi bullizzava chiamandomi ‘sacra panza’. Oggi voglio essere un antieroe e sogno di portare sul palco del Festival il mio cane”: Seltsam si gioca la finale di “Sarà Sanremo”Dopo aver concluso gli studi in Giurisprudenza, Seltsam ha trasformato la sua passione in musica, affrontando sfide e ricordi del passato.
La cantante italiana sul palco e sotto solo un grande choc: così non la riconosce nessunoLa cantante italiana si presenta sul palco inaspettatamente diversa, lasciando i fan senza parole.
