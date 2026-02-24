La competizione per la visibilità non si gioca più solo sul palco

Il Comune di Sanremo ha vietato l’uso improprio dei marchi ufficiali “Festival della Canzone Italiana” e “Festival di Sanremo” per tutelare l’immagine dell’evento, in particolare in vista della settantaseiesima edizione. Questa decisione nasce dalla crescente presenza di aziende non sponsor che cercano di associarsi alla manifestazione attraverso campagne di ambush marketing, cercando di attirare l’attenzione senza rispettare le regole ufficiali. La mossa mira a mantenere la gara equa tra i partecipanti e gli sponsor ufficiali.

© Linkiesta.it - La competizione per la visibilità non si gioca più (solo) sul palco