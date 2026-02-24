La clamorosa ammissione di Cassese | Le impronte sul pigiama di Chiara? Un errore

Cassese ha ammesso che le impronte trovate sul pigiama di Chiara sono state un errore, spiegando che non erano state messe intenzionalmente. La scena del delitto mostrava sangue ovunque, rivelando chiaramente che si era trattato di una violenza. Le indagini si concentrano ora su altri dettagli, mentre la polizia cerca di chiarire ogni elemento che possa portare alla verità. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione pubblica.

“C'era sangue ovunque in quella casa. Si percepiva subito che era stata commessa una violenza sul corpo di quella ragazza. Tutto il personale entrò con calzari e guanti, ad accezione dei primi due carabinieri”. Lo racconta in un'intervista a Quarta Repubblica il colonnello dei carabinieri in congedo Gennaro Cassese che guidò le indagini della prima ora sul delitto di Garlasco. Fu tra i primi a entrare nella villetta di via Pascoli, teatro dell'efferato omicidio, e vedere il corpo senza vita di Chiara Poggi: “Non notai subito le impronte di polpastrelli sulle pigiama della vittima - ammette -. È un errore fatto dall'Arma dei carabinieri, perché quella parte di tessuto doveva essere ritagliata e repertata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Garlasco, Gennaro Cassese ammette l'errore dei carabinieri sul corpo di Chiara Poggi: "È colpa dell'Arma"Gennaro Cassese riconosce che i carabinieri hanno sbagliato nelle prime fasi delle indagini sul caso di Chiara Poggi.

Garlasco, l'impronta sul pigiama di Chiara Poggi e gli errori dei carabinieri: forse la firma dell'assassinoLe impronte di quattro dita trovate sul corpo di Chiara Poggi avrebbero potuto aiutare a risolvere il caso in tempi più rapidi.

Argomenti correlati

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari - Video; Il libro esplosivo di Lucio Presta e il rapporto con Heather Parisi: Quella notte a cercare una mela e del caprino; Cosa voleva dire davvero Obama con la frase sull'esistenza degli alieni: Sono reali ma non li ho visti; Referendum sulla giustizia, Matone della Lega contro il ministro Nordio.

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il no ha recuperato e ora siamo pari» – VideoLo sfogo dell'ex magistrata minorile ad un evento pubblico del Carroccio in Calabria, registrato dal Fatto quotidiano: «Certe cose le pensiamo tutti ma non si dice» L'articolo Referendum, la clamorosa ... msn.com

Svirgolata clamorosa di Cambiaso che riapre la partita - facebook.com facebook