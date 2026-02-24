La città piange la scomparsa del fotografo Danilo Rommel

Da pordenonetoday.it 24 feb 2026

Danilo Rommel, noto fotografo e residente a Pordenone, è morto a 78 anni a causa di complicazioni legate a una malattia. Nato a Milano, si era trasferito nella città nel 1971, dove aveva dedicato gran parte della vita alla fotografia e alla gestione della pizzeria Antico Cervo insieme alla moglie Vilma. La sua attività nel settore fotografico aveva lasciato un’impronta significativa tra amici e colleghi. La comunità piange la perdita di un uomo apprezzato e stimato.

Si è spento a 78 anni Danilo Rommel, fotografo molto conosciuto in città. Milanese di nascita e pordenonese d'adozione era arrivato nella Destra Tagliamento nel 1971 dove aveva lavorato e poi gestito, insieme alla moglie Vilma, la pizzeria Antico Cervo. Appassionato di meccanica e chimica, si accosta alla fotografia da autodidatta, catturato dal fascino dello sviluppo in bianco e nero. Tra i suoi progetti più rappresentativi c'è il lavoro sulla Valcellina, omaggio a frammenti e sguardi a una realtà in via di sparizione. “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Danilo Rommel - ha detto il sindaco Alessandro Basso - che con il suo lavoro ha saputo raccontare con sensibilità e discrezione la nostra Pordenone e molti altri luoghi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

