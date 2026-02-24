La città piange la scomparsa del fotografo Danilo Rommel

Danilo Rommel, noto fotografo e residente a Pordenone, è morto a 78 anni a causa di complicazioni legate a una malattia. Nato a Milano, si era trasferito nella città nel 1971, dove aveva dedicato gran parte della vita alla fotografia e alla gestione della pizzeria Antico Cervo insieme alla moglie Vilma. La sua attività nel settore fotografico aveva lasciato un’impronta significativa tra amici e colleghi. La comunità piange la perdita di un uomo apprezzato e stimato.

Si è spento a 78 anni Danilo Rommel, fotografo molto conosciuto in città. Milanese di nascita e pordenonese d'adozione era arrivato nella Destra Tagliamento nel 1971 dove aveva lavorato e poi gestito, insieme alla moglie Vilma, la pizzeria Antico Cervo. Appassionato di meccanica e chimica, si accosta alla fotografia da autodidatta, catturato dal fascino dello sviluppo in bianco e nero. Tra i suoi progetti più rappresentativi c'è il lavoro sulla Valcellina, omaggio a frammenti e sguardi a una realtà in via di sparizione. “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Danilo Rommel - ha detto il sindaco Alessandro Basso - che con il suo lavoro ha saputo raccontare con sensibilità e discrezione la nostra Pordenone e molti altri luoghi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Commozione in città alla notizia della scomparsa di Danilo Rommel, 78 anni, milanese di nascita, pordenonese d’adozione. Figura molto conosciuta sia per aver gestito la storica pizzeria All’Antico Cervo, sia per le sue riconosciute doti di fotografo - facebook.com facebook

Pordenone piange Danilo Rommel, fotografo e storico collaboratore della Pro Loco. Un’eredità di immagini e memoria. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inevidenza x.com