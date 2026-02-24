‘La casa dell’attesa’ | a Loreto le storie di donne dell’Africa

Un centro di accoglienza a Loreto nasce per ospitare donne dell’Africa in attesa di partorire, a causa della mancanza di strutture adeguate nei loro paesi. La casa, situata tra gli altopiani del confine tra Angola e Namibia, offre assistenza e supporto alle donne che affrontano il parto lontano da casa. Qui trovano un luogo sicuro e vicino all’ospedale del villaggio di Chiulo, dove vengono assistite durante le ultime settimane di gravidanza.

LORETO - C'è una casa in mezzo agli altopiani al confine tra Angola e Namibia che accoglie le donne in attesa di dare alla luce il proprio bambino nell'ospedale del villaggio africano di Chiulo. È la 'casa dell'attesa', una struttura costruita per proteggere mamme e bambini, due delle categorie sociali più fragili in Africa, dai pericoli costanti di fame, guerre e malattie, dove le donne in attesa di partorire trovano un rifugio sicuro. Parte da qui il racconto dello scrittore Fabio Geda nel suo acclamato reportage "La casa dell'attesa" (Laterza, 2025), presentato lo scorso sabato 21 febbraio alla Sala Macchi del Palazzo Apostolico della Santa Casa di Loreto alle ore 18.