La canzone ha raggiunto il quorum per Sanremo… Di Nordio Gratteri Di Pietro ‘Si o no’ Dirige l’orchestra Marco Travaglio canta Fiorello e i suoi Referendum | il surreale annuncio di Can Yaman

Can Yaman ha annunciato una canzone scritta da Nordio e interpretata da Fiorello, attirando l’attenzione di molti ascoltatori. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, dove gli utenti commentano con curiosità e sorpresa. La trasmissione RaiRadio2, La Pennicanza, ha ospitato il commento di Marco Travaglio che ha diretto l’orchestra, creando un momento surreale e divertente. La presentazione ha coinvolto anche i riferimenti ai referendum e ai personaggi noti della scena italiana.

Immaginate Can Yaman che annuncia una canzone scritta da Nordio e cantata da Fiorello e siete subito a La Pennicanza, il programma cult su RaiRadio2. Ospite l’attore turco che stasera sarà all’Ariston come co-conduttore: “Dopo aver fatto cantare le piazze di tutta Italia, ha raggiunto il quorum necessario per salire sul palco dell’Ariston . Di Nordio, Gratteri, Di Petro, ‘Si o no’. Dirige l’orchestra Marco Travaglio, canta Fiorello e i suoi Referendum”, l’annuncio surreale. Can Yaman ha poi anticipato che metterà “cravatta e papillon. Tutte e due. È la prima volta per me, sto facendo tante esperienze nuove nella mia vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum, raggiunto il quorum di 500mila firme contro la riforma Nordio. I possibili effetti: dal cambio di quesito al ricorso alla ConsultaDopo 25 giorni di raccolta, è stato raggiunto il quorum di 500.

Antonio Di Pietro contro Nicola Gratteri, "i suoi attacchi a chi vota SÌ al referendum sono una tecnica"Antonio Di Pietro critica Nicola Gratteri perché, secondo lui, le sue dichiarazioni contro chi vota SÌ al referendum sono solo una strategia per attirare attenzione.

