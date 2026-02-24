La campionessa americana ha rischiato l' amputazione della gamba per una sindrome compartimentale | cos' è e perché è così pericolosa

Lindsey Vonn ha rischiato l’amputazione della gamba a causa di una sindrome compartimentale scaturita dalla caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa americana è caduta dopo appena 12 secondi dall’inizio della gara, subendo un forte trauma che ha richiesto interventi d’urgenza. La sindrome ha causato un aumento della pressione all’interno del muscolo, mettendo a rischio la circolazione e la salute dell’atleta, che ora si trova in recupero.

L ’8 febbraio, Lindsey Vonn è caduta dopo soli 12 secondi dall’inizio della discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Frattura della tibia, si era detto. Grave, ma non era tutto. Lunedì, con un post su Instagram, la campionessa americana ha raccontato la verità: «Era tutto a pezzi. Ho rischiato l’amputazione della gamba sinistra». Il trauma aveva scatenato una sindrome compartimentale, una condizione in cui il sangue si accumula nei tessuti muscolari fino a bloccare il flusso sanguigno — con conseguenze potenzialmente irreversibili se non trattata in tempo. Lindsey Vonn, la campionessa e la star. 🔗 Leggi su Iodonna.it

