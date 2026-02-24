La brutta notizia di Giuliacci | Il bel tempo avrà fine ecco la data della nuova perturbazione

Mario Giuliacci annuncia che il bel tempo si fermerà a causa di una nuova perturbazione in arrivo. Dopo un febbraio caratterizzato da giornate soleggiate, le previsioni indicano un cambiamento nel clima nel corso della prossima settimana. La causa principale è l’arrivo di una massa di aria più fredda, che porterà piogge e temperature più basse. Le condizioni meteorologiche cambieranno in molte regioni, segnando la fine del periodo di stabilità.

Un febbraio che si chiude con il bel tempo. Ma forse non totalmente. Ad aggiornare tutti sulle condizioni meteo dei prossimi giorni ci pensa Mario Giuliacci: "Questa sarà la prima settimana del 2026 di tempo prevalentemente stabile e asciutto, con l'alta pressione che occuperà con insistenza l'Italia. Fino a venerdì 27 febbraio infatti non si annunciano grandi cambiamenti nella circolazione atmosferica e questo significa diverse giornate di tempo stabile, senza piogge o nevicate, anche se il sole, specie al Nord, dovrà fare i conti con nebbie e strati di nubi basse". Ecco invece l'andamento delle temperature: "Il tempo stabile - si legge su meteogiuliacci.

Quando cambia il tempo. Giuliacci: "Fase primaverile", la data della svoltaIl meteorologo Mario Giuliacci annuncia che il cambiamento del tempo si avvicina, a causa di una fase primaverile prevista per la fine di febbraio.

Nuova perturbazione a metà settimana con pioggia, neve e vento forte: le previsioni meteo di GiuliacciGiulio Giuliacci annuncia che una nuova perturbazione arriverà mercoledì 19 febbraio, portando pioggia, neve e venti intensi.

