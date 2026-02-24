La borsa della premier? E’ made in Fossombrone

Giorgia Meloni ha scelto una borsa di Fossombrone per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali, sabato sera a Milano-Cortina. La tecnica artigianale e il design italiano sono alla base di questo accessorio, che ha attirato l’attenzione delle cronache di moda. La scelta di utilizzare un prodotto locale ha suscitato interesse tra appassionati e analisti, che hanno notato come il marchio rappresenti un esempio di valorizzazione del made in Italy regionale. La borsa rimane al centro dell’attenzione.

Fossombrone (Pesaro Urbino), 24 febbraio 2026 – Milano-Cortina. Ma anche un po' Marche. Domenica sera alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha indossato un pezzo moda tutto marchigiano e più precisamente di Fossombrone. La borsa modella Amleto del brand Zanchetti. Si tratta di una borsa modello Amleto del brand Zanchetti, fondato da Giacomo Zanchetti e Francesco Cangiotti. Si tratta di borse in pelle di alta qualità e ottone, realizzate a mano sul territorio. «È un onore e un orgoglio per noi vedere il nostro brand Zanchetti alla chiusura di un evento mondiale come le Olimpiadi Invernali, che celebrano lo sport e la montagna in un intreccio naturale e profondo con le nostre realtà, indossate dalla nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni e portate nell'arena di questa cerimonia di chiusura.