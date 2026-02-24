La Batteria Semaforo Ambientalisti soddisfatti | Netto stop al Masterplan
La decisione di fermare il progetto di riqualificazione della Batteria Semaforo è stata presa dopo le proteste degli ambientalisti, che hanno evidenziato il rischio di danneggiare l’ecosistema dell’isola Palmaria. Questi attivisti si sono opposti con forza alla proposta, chiedendo di preservare le aree naturali e tutelare il patrimonio storico. La scelta del Comune di Porto Venere di sospendere i lavori risponde alle richieste di chi desidera conservare il paesaggio.
PORTO VENERE È una soddisfazione piena quella che esprimono gli ambientalisti in merito alle decisioni prese dal Comune di Porto Venere sulla Batteria Semaforo e l’ Orto botanico, situate sull’ isola Palmaria. Il Comune, dopo aver incassato il primo sì dall’Agenzia del Demanio per l’acquisizione dei due beni, ha approvato un piano da oltre 1,3 milioni di euro da sviluppare attraverso il project financing per valorizzare la struttura, che nei piani dovrebbe diventare un centro di ricerca, di cultura e di innovazione e divulgazione scientifica e sociale, luogo di residenza temporanea per artisti e ricercatori del mondo dell’università e del terzo settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
