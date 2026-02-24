La Batteria Semaforo Ambientalisti soddisfatti | Netto stop al Masterplan

La decisione di fermare il progetto di riqualificazione della Batteria Semaforo è stata presa dopo le proteste degli ambientalisti, che hanno evidenziato il rischio di danneggiare l’ecosistema dell’isola Palmaria. Questi attivisti si sono opposti con forza alla proposta, chiedendo di preservare le aree naturali e tutelare il patrimonio storico. La scelta del Comune di Porto Venere di sospendere i lavori risponde alle richieste di chi desidera conservare il paesaggio.

