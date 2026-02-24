La band di migranti battezza il Festival E gli italiani pagano i biglietti il 20% in più

Il nome dei «Faraoni fuoriclasse» è legato alla loro partecipazione al Festival, perché vengono ospitati in una struttura della Campania gestita da Sossio Fardello, un sostenitore di Roberto Fico. La loro presenza ha attirato l’attenzione, mentre gli italiani pagano ora il 20% in più per i biglietti. La scelta di coinvolgere questa band di migranti ha suscitato molte reazioni tra il pubblico. La vicenda continua a far discutere nel settore culturale.

