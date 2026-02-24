La band di migranti battezza il Festival E gli italiani pagano i biglietti il 20% in più
Il nome dei «Faraoni fuoriclasse» è legato alla loro partecipazione al Festival, perché vengono ospitati in una struttura della Campania gestita da Sossio Fardello, un sostenitore di Roberto Fico. La loro presenza ha attirato l’attenzione, mentre gli italiani pagano ora il 20% in più per i biglietti. La scelta di coinvolgere questa band di migranti ha suscitato molte reazioni tra il pubblico. La vicenda continua a far discutere nel settore culturale.
Parlava (anche) arabo l’evento che ieri sera nella Lounge Mango di Casa Sanremo, hub creato da Gruppo Eventi per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che seguono il Festival, ha allietato i presenti già arrivate nella Città dei Fiori per la tradizionale kermesse dedicata alla canzone italiana. Sul palco dell’esclusivo hub sono infatti saliti i Faraoni Fuoriclasse, sconosciutissima band formata da quattro minori stranieri non accompagnati, arrivati in Italia due anni fa dopo viaggi con i barconi nel Mediterraneo. Si tratta di Wael (alla batteria), Mohamed (voce), Mohamed (alle percussioni) e un altro Mohamed (alla chitarra). 🔗 Leggi su Laverita.info
