La banca del tempo che vale più del denaro

La banca del tempo di Pistoia ha preso vita grazie alla voglia di condividere competenze e aiutarsi reciprocamente. La causa principale di questa iniziativa è la volontà di rafforzare i legami tra i cittadini e offrire un’alternativa concreta al denaro. In questo spazio, le persone scambiano servizi senza scopo di lucro, creando un tessuto sociale più unito. La sua attività coinvolge diversi volontari che dedicano il loro tempo per il bene comune.

La Banca del Tempo di Pistoia non è solo il contesto in cui è nato ’Erano i tempi.’ di Silvana Agostini e Rita Gualtierotti, è un vero e proprio luogo di coesione sociale. Attiva da circa venticinque anni, conta oggi una trentina di volontari, di età diverse, che si incontrano ogni settimana per condividere tempo e ascolto. Nata come centro di aggregazione, la Banca del Tempo si fonda su un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: il tempo è la moneta di scambio. Non circolano soldi, ma ore messe a disposizione degli altri. Chi ha tempo libero lo offre, sapendo che quel tempo tornerà poi, in altra forma, grazie al contributo altrui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

