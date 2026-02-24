Klinsmann su Inter Bodo | Serve pazienza non vanno segnati tutti subito Uno Scudetto non cancellerebbe nulla

Jürgen Klinsmann fa notare che la vittoria dell’Inter contro il Bodo è rallentata da una difesa compatta, sottolineando l’importanza di mantenere la calma e non forzare le azioni. Ricorda anche la rimonta del 1990 contro l’Aston Villa, come esempio di pazienza e perseveranza. Klinsmann insiste sul fatto che un eventuale scudetto non cambierebbe le cose, ma invita i tifosi a sostenere la squadra con fiducia. La partita si avvicina con aspettative alte.

Inter News 24 Klinsmann intervistato da La Gazzetta dello Sport ha ricordato la rimonta contro l’Aston Villa del 1990, che sia di buon auspicio per questa sera. Per ribaltare il verdetto di Bodo, l’Inter decide di interrogare la propria storia. Il pensiero corre inevitabilmente al 7 novembre 1990, quando i nerazzurri cancellarono il 2-0 subìto a Birmingham contro l’Aston Villa con un secco 3-0. Uno dei grandi protagonisti di quell’impresa fu Jurgen Klinsmann. Ecco il suo pensiero raccolto da La Gazzetta dello Sport: IL 1990 CONTRO L’ASTON VILLA «Dopo l’andata nessuno pensava di non farcela, anzi eravamo tutti convinti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Runjaic su Zaniolo: «Serve pazienza, su Solet analizzeremo gli errori»Runjaic ha detto che ci vuole pazienza con Zaniolo, perché sta vivendo un momento difficile.

Del Piero: “Scudetto, Milan rivale numero uno dell’Inter. Ma non l’unica. Su Leao …”Alessandro Del Piero dice che l’Inter ha il miglior avversario per vincere lo scudetto, il Milan.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Klinsmann: Quando io, Nicolino e Sandrino ribaltammo l'Aston Villa. Il caso Bastoni? Succede...; Inter-Bodø/Glimt stasera a San Siro. Da Mariolino Corso a Ronaldo il Fenomeno, ecco quando i nerazzurri hanno ribaltato 2 reti di svantaggio; L\'Inter cerca l\'impresa contro il Bodo, Klinsmann punta su Esposito: È un trascinatore; Klinsmann: Ecco cosa può insegnare Inter-Aston Villa. Bodo/Glimt squadra forte, l'asse italiano...

L'Inter cerca l'impresa contro il Bodo, Klinsmann punta su Esposito: È un trascinatoreNel 1990 l'Inter rimontò l'Aston Villa a San Siro dopo aver perso 2-0 a Birmingham, vincendo 3-0 e passando il turno. Uno dei protagonisti. tuttomercatoweb.com

Klinsmann ha rilasciato un’intervista, parlando così della possibile rimonta dell’Inter contro il Bodo Glimt. Le sue dichiarazioniKlinsmann ha rilasciato un’intervista, parlando così della possibile rimonta dell’Inter contro il Bodo Glimt. Le sue dichiarazioni Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Inter-Bodo Glimt. calcionews24.com

L'allenatore del Bodo punge l'Inter e Chivu: "Non è furbo per me chi parla deI campo e del freddo. Il City..." - facebook.com facebook

Nilsen: "Inter, se sottovaluti il Bodo sei morta. Io, il Milan e il gol nel derby, ora sono Ceo" x.com