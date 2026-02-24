Klinsmann | Quando io Nicolino e Sandrino ribaltammo l' Aston Villa Il caso Bastoni? Succede

Klinsmann ricorda una vittoria storica, attribuendola alla determinazione di lui e dei compagni nel rovesciare l’Aston Villa durante la Coppa Uefa 1990-91. La partita si decise tra le mura di San Siro, dove la squadra mise in campo tutta la sua grinta. Parla anche di Pio Esposito, che a soli vent’anni già mostrava grande talento. La sua narrazione fa rivivere un episodio che ancora suscita emozioni.

L'Inter a caccia di ispirazione per la rimonta si appende al proprio glorioso passato. Appena tornata dalla Norvegia, ha aperto il librone impolverato della storia di San Siro e ha sfogliato alcune pagine eroiche. Ai nerazzurri, infatti, è successo già più volte di strappare un 3-0 dopo un'andata infausta: una in particolare, il 7 novembre 1990, è assai cara a Jurgen Klinsmann. Dopo un 2-0 rovinoso a Birmingham, fu il tedesco ad accendere il Meazza contro l'Aston Villa. "È una delle partite che non dimenticherò mai, la rimonta più grande della mia carriera", ricorda adesso Jurgen da Newport Beach, California, lì dove abita e segue l'Inter come fosse abbonato al Secondo Anello Verde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

