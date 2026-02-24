Klinsmann minimizza | Caso Bastoni? Finimondo esagerato Non ha senso accanirsi con lui

Jürgen Klinsmann commenta il caso Bastoni, definendolo un problema eccessivamente amplificato. Secondo l’ex calciatore, le polemiche sono sproporzionate rispetto a quanto accaduto in campo. Ricorda che Bastoni ha già ricevuto la sua punizione e che non si può continuare a criticare senza motivo. Klinsmann invita a mantenere la calma e a rispettare gli atleti coinvolti, sottolineando come l’attenzione non dovrebbe diventare un’attaccata continua.

© Juventusnews24.com - Klinsmann minimizza: «Caso Bastoni? Finimondo esagerato. Non ha senso accanirsi con lui»

. Le dichiarazioni dell’ex nerazzurro. Per ribaltare il verdetto di Bodo, l’ Inter decide di interrogare la propria storia. Il pensiero corre inevitabilmente al 7 novembre 1990, quando i nerazzurri cancellarono il 2-0 subìto a Birmingham contro l’Aston Villa con un secco 3-0. Uno dei grandi protagonisti di quell’impresa fu Jurgen Klinsmann. Ecco il suo pensiero, anche sul caso Bastoni, raccolto da La Gazzetta dello Sport: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’EVOLUZIONE DEL CALCIO NORVEGESE – « Premetto che è difficilissimo giocare lì a febbraio con quel clima e con quel campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Ha davvero senso accanirsi sull’elmo dell’Odissea? Klinsmann: "Quando io, Nicolino e Sandrino ribaltammo l'Aston Villa. Il caso Bastoni? Succede..."Klinsmann ricorda una vittoria storica, attribuendola alla determinazione di lui e dei compagni nel rovesciare l’Aston Villa durante la Coppa Uefa 1990-91.